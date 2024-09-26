Экс-тренер академии «Зенита» оценил перспективы воспитанников клуба Васильева и Козлова

Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Иван Шабаров, ранее работавший в академии «Зенита», оценил перспективы некоторых воспитанников сине-бело-голубых.

«Москвичёв и Васильев — из 2004 года, а Козлов, Барановский — из 2005-го. Изначально Козлов, как и Васильев, не получал в «Зените» должного игрового времени. И тут появилась «Балтика», которая взяла в аренду ряд молодых игроков, потому что туда пошёл спортивным директором человек из «Зенита». Из этой группы себя хорошо проявил только Козлов — он и поднялся в первую команду. А остальные остались в «Балтике-2». У Сергея Игнашевича возник дефицит игроков на определённой позиции. Он дал Дане шанс, и игрок этим шансом воспользовался. Козлов убедил главного тренера, что он конкурентоспособен и может принести пользу команде.

Васильев ещё не доказал Сергею Богдановичу, что будет приносить пользу команде, если будет находиться всегда на поле. Когда Козлов был в «Балтике», у них с Васильевым уже был разный статус. Но сейчас в «Краснодаре» конкуренция на позиции Козлова намного выше, чем была в «Балтике». И он уже играет не систематически. Есть опасность, что может тоже осесть», — сказал Шабаров в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александров Ершовым и Олегом Лысенко.