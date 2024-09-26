Матвей Сафонов рассказал, что подтолкнуло его к отъезду из России

Новый голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов назвал один из ключевых факторов, который повлиял на его решение уехать из России. По словам вратаря парижан, отсутствие еврокубков подрывало мотивацию играть в футбол.

— Отсутствие еврокубков повлияло на решение уйти?

— Сильно повлияло. Возможно, еврокубки могли бы что-то поменять. Еврокубки и, может, международные матчи за сборную. Была бы Лига чемпионов — уже не так охотно хотелось бы уйти. Когда нет вызовов, это не прикольно. Хочешь работать максимально, а максимально работать невозможно, когда нет мотивации.

— А была возможность уехать раньше?

— Нет. Если бы были еврокубки, возможно, были бы и предложения раньше, я не знаю, — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».