Тренер «Торпедо» Кирильчик высказался о потасовке с участием Кононова в кубковом матче
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Тренер московского «Торпедо» Павел Кирильчик высказался о потасовке, возникшей в концовке матча четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с челнинским «КАМАЗом» (2:1).
Fonbet Кубок России . 1/32 финала
25 сентября 2024, среда. 19:30 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
1 : 2
Торпедо М
Москва
0:1 Коледин – 35' 0:2 Шитов – 51' 1:2 Абдуллаев – 59'
«Как получилось, что меня не удалили? Я до этого получил предупреждение, это чуть охладило меня. А в тот момент я хотел посмотреть на мониторе, насколько грубым был фол. Поднимаю голову, а там уже такой замес! Пошёл разнимать. Наверное, в карьере Олега Георгиевича [Кононова] это первая красная карточка. По-другому никак, если хочешь победить.
Что стало причиной? Очень грубый фол был под Коледина. Юра — перспективный парень. Он мог получить травму. Это и послужило триггером», — приводит слова Кирильчика официальный сайт «Торпедо».
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