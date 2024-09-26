Тренер «Торпедо» Кирильчик высказался о потасовке с участием Кононова в кубковом матче

Тренер московского «Торпедо» Павел Кирильчик высказался о потасовке, возникшей в концовке матча четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с челнинским «КАМАЗом» (2:1).

«Как получилось, что меня не удалили? Я до этого получил предупреждение, это чуть охладило меня. А в тот момент я хотел посмотреть на мониторе, насколько грубым был фол. Поднимаю голову, а там уже такой замес! Пошёл разнимать. Наверное, в карьере Олега Георгиевича [Кононова] это первая красная карточка. По-другому никак, если хочешь победить.

Что стало причиной? Очень грубый фол был под Коледина. Юра — перспективный парень. Он мог получить травму. Это и послужило триггером», — приводит слова Кирильчика официальный сайт «Торпедо».