Тренер «Торпедо» прокомментировал победу в матче Кубка России с «КАМАЗом»

Тренер московского «Торпедо» Павел Кирильчик высказался о победе в матче четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с челнинским «КАМАЗом» (2:1).

«Я очень рад, что в такой непростой игре мы победили. Хочу всех поздравить: и болельщиков, и команду!

Многие ребята у нас вышли с листа в официальной игре, потому что не играли прежде. Когда мы планировали состав, то думали, что будет что-то похожее на несыгранность. Так и произошло. Но парням нужно отдать должное: когда что-то не получалось, они действовали очень организованно, старались доигрывать моменты до конца. Как итог — в концовке первого тайма забили. И потом пошёл футбол, который мы хотим видеть. Во втором тайме всё было под контролем, и наша команда по делу выиграла», — приводит слова Кирильчика официальный сайт «Торпедо».