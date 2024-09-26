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Тренер «Торпедо» прокомментировал победу в матче Кубка России с «КАМАЗом»

Тренер «Торпедо» прокомментировал победу в матче Кубка России с «КАМАЗом»
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Тренер московского «Торпедо» Павел Кирильчик высказался о победе в матче четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с челнинским «КАМАЗом» (2:1).

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
25 сентября 2024, среда. 19:30 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
1 : 2
Торпедо М
Москва
0:1 Коледин – 35'     0:2 Шитов – 51'     1:2 Абдуллаев – 59'    

«Я очень рад, что в такой непростой игре мы победили. Хочу всех поздравить: и болельщиков, и команду!

Многие ребята у нас вышли с листа в официальной игре, потому что не играли прежде. Когда мы планировали состав, то думали, что будет что-то похожее на несыгранность. Так и произошло. Но парням нужно отдать должное: когда что-то не получалось, они действовали очень организованно, старались доигрывать моменты до конца. Как итог — в концовке первого тайма забили. И потом пошёл футбол, который мы хотим видеть. Во втором тайме всё было под контролем, и наша команда по делу выиграла», — приводит слова Кирильчика официальный сайт «Торпедо».

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