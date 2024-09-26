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Тренер «Торпедо»: Кононов сам по себе очень интеллигентный, но занимается боксом

Тренер «Торпедо»: Кононов сам по себе очень интеллигентный, но занимается боксом
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Тренер московского «Торпедо» Павел Кирильчик высказался о потасовке, возникшей в концовке матча четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с челнинским «КАМАЗом». «Торпедо» на выезде одержало победу со счётом 2:1 и вышло в пятый раунд.

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
25 сентября 2024, среда. 19:30 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
1 : 2
Торпедо М
Москва
0:1 Коледин – 35'     0:2 Шитов – 51'     1:2 Абдуллаев – 59'    

«Успел ли поговорить с Олегом Кононовым о потасовке? Я спросил, первое ли это удаление в его карьере. Он сказал, что да. Олег Георгиевич сам по себе очень интеллигентный. Но, насколько я знаю, он занимается боксом (улыбается)», — приводит слова Кирильчика официальный сайт «Торпедо».

Жеребьёвка пятого раунда Пути регионов Кубка России будет проведена в пятницу, 27 сентября. Начало — в 15:00 мск. Матчи пятого раунда пройдут с 15 по 17 октября.

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