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Экс-хавбек ЦСКА Миланов назвал Слуцкого одним из сильнейших тренеров в мире

Экс-хавбек ЦСКА Миланов назвал Слуцкого одним из сильнейших тренеров в мире
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Бывший футболист ЦСКА и сборной Болгарии Георги Миланов высказался об экс-наставнике армейцев Леониде Слуцком.

«Слуцкий — один из сильнейших тренеров в мире. Он очень много помогал мне, когда я пришёл молодым игроком в ЦСКА. Помог адаптироваться в команде, привыкнуть к новой для себе схеме. Я ему очень благодарен за всё, что сделал для моей карьеры. Но за работой Леонида Викторовича сейчас не особо слежу. Чемпионат Китая мне не очень интересен (смеётся)», — приводит слова Миланова «РБ Спорт».

Миланову 32 года, он выступает за румынский клуб «Динамо» Бухарест. В ЦСКА болгарин играл в период с 2013 по 2018 год. В составе московской команды полузащитник дважды становился чемпионом России, а также выигрывал Суперкубок страны.

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