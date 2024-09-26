Экс-хавбек ЦСКА Миланов назвал Слуцкого одним из сильнейших тренеров в мире

Бывший футболист ЦСКА и сборной Болгарии Георги Миланов высказался об экс-наставнике армейцев Леониде Слуцком.

«Слуцкий — один из сильнейших тренеров в мире. Он очень много помогал мне, когда я пришёл молодым игроком в ЦСКА. Помог адаптироваться в команде, привыкнуть к новой для себе схеме. Я ему очень благодарен за всё, что сделал для моей карьеры. Но за работой Леонида Викторовича сейчас не особо слежу. Чемпионат Китая мне не очень интересен (смеётся)», — приводит слова Миланова «РБ Спорт».

Миланову 32 года, он выступает за румынский клуб «Динамо» Бухарест. В ЦСКА болгарин играл в период с 2013 по 2018 год. В составе московской команды полузащитник дважды становился чемпионом России, а также выигрывал Суперкубок страны.