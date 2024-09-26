«Все варятся в своём котле». Матвей Сафонов раскритиковал российский футбол

Новый голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов критически высказался о российском футболе. По его мнению, половина матчей чемпионата России не представляет никакого интереса. Местные клубы «варятся в своём котле» и не могут ничего противопоставить «Зениту», считает Сафонов.

«Всё-таки за российским футболом не очень хотят следить, не пристально смотрят. Все варятся в своём котле. Половина матчей неинтересны. Допустим, «Зениту» вообще мало кто может что-то противопоставить. Какой в этом интерес? Мне нужно было какое-то движение», — приводит слова Матвея Сафонова «Матч ТВ».

Напомним, Сафонов перешёл в «ПСЖ» минувшим летом.