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Месси может вернуться в «Ньюэллс Олд Бойз» после истечения контракта с «Интер Майами»

Месси может вернуться в «Ньюэллс Олд Бойз» после истечения контракта с «Интер Майами»
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Нападающий американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси может вернуться в аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз» в 2025 году, сообщает El Nacional.

По информации источника, нападающий рассматривает возможность завершить профессиональную карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз», за который он выступал на молодёжном уровне с 1994 по 2000 год. Действующий контракт 37-летнего форварда с «Интер Майами» рассчитан до 2025 года. Отмечается, что Месси всерьёз задумался о том, чтобы в статусе свободного агента присоединиться к «Ньюэллс Олд Бойз» и там завершить профессиональную карьеру футболиста.

Ранее Лионель выступал за «Барселону» и «ПСЖ». В составе сборной Аргентины нападающий стал чемпионом мира в 2022 году.

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