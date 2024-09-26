Месси может вернуться в «Ньюэллс Олд Бойз» после истечения контракта с «Интер Майами»

Нападающий американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси может вернуться в аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз» в 2025 году, сообщает El Nacional.

По информации источника, нападающий рассматривает возможность завершить профессиональную карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз», за который он выступал на молодёжном уровне с 1994 по 2000 год. Действующий контракт 37-летнего форварда с «Интер Майами» рассчитан до 2025 года. Отмечается, что Месси всерьёз задумался о том, чтобы в статусе свободного агента присоединиться к «Ньюэллс Олд Бойз» и там завершить профессиональную карьеру футболиста.

Ранее Лионель выступал за «Барселону» и «ПСЖ». В составе сборной Аргентины нападающий стал чемпионом мира в 2022 году.