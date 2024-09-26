Бобёр: у «Крыльев» не всё гладко, но такие периоды были — неплохо из них выходили

Бывший футболист самарских «Крыльев Советов» Антон Бобёр высказался о возможном уходе главного тренера Игоря Осинькина.

«На данном этапе отставка Осинькина — это слухи. Да, по Кубку результата нет, но в чемпионате «Крылья Советов» идут в середине таблицы. Команда в очередной раз обновилась. В очередной раз тренерский штаб пытается всё это привести к одному знаменателю как по игре, так и по функциональному состоянию. Пока не всё гладко, но такие периоды уже были, и довольно неплохо из них выходили», — сказал Бобёр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков за девять матчей.