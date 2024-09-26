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Главный тренер «Тоттенхэма» Постекоглу высказался о возвращении в еврокубки

Главный тренер «Тоттенхэма» Постекоглу высказался о возвращении в еврокубки
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу поделился эмоциями от возвращения команды в еврокубки. Сегодня, 26 сентября, английский клуб сыграет с азербайджанским «Карабахом» в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы.

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
26 сентября 2024, четверг. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Не начался
Карабах
Агдам, Азербайджан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я действительно рад вернуться туда и взволнован тем, что снова в этом участвую. Я говорил об этом в прошлом году, что это был настоящий пробел в нашем календаре, который не помогал нам в определённое время года играть в обычный футбол. Это было непросто, когда мы играли с разными соперниками и предоставляли всей нашей команде какое-то значимое игровое время. И хуже всего было сидеть и смотреть, как там играют другие команды. Мне это не понравилось, поэтому важно вернуться в еврокубки», — приводит слова Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».

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