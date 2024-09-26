Шабаров: не хочу думать, что в Европе наши молодые игроки разовьются быстрее, чем в России

Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Иван Шабаров ответил на вопрос, стоит ли молодым россиянам переезжать в Европу.

— Стоит ли молодым уезжать в Европу, чтобы прогрессировать, или они и дома это могут делать?

— Я как тренер российской сборной хотел бы, чтобы они здесь были в первую очередь востребованы. Советовать им ехать туда — значит, подчёркивать, что там лучше, чем у нас. Я бы не хотел у себя в голове фиксировать мысль, что за границей они быстрее разовьются, чем дома. Я считаю, что мы сами должны лучше работать с молодёжью, а не надеяться на кого-то. Но если такие приглашения будут — это тоже вызов. Конечно, его надо принимать, если это будет всех устраивать. Очень важно, чтобы клуб, который вырастил игрока, вложился, не пострадал при этом. Если клуб остаётся не в обиде и готов отпустить футболиста — это идеальная ситуация, — сказал Шабаров в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Олегом Лысенко.