Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Карабах. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Химок» Филин: Джикия хороший футболист, но ему надо набрать кондиции

Защитник «Химок» Филин: Джикия хороший футболист, но ему надо набрать кондиции
Комментарии

Футболист «Химок» Александр Филин высказался о партнёре по команде, защитнике Георгии Джикие.

«Джикия сейчас готовится и набирает физическую форму. Как тренер решит, так он будет играть. Георгий — хороший футболист, но ему надо ещё набрать кондиции», — сказал Филин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, ранее Джикия выступал за московский «Спартак», в составе которого стал чемпионом России. К подмосковным «Химкам» опытный российский защитник присоединился 12 сентября 2024 года на правах свободного агента. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Георгия в € 3 млн.

Материалы по теме
Экс-тренер сборной России Бышовец: у Джикии есть все качества, чтобы пойти на повышение
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android