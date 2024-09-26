Защитник «Химок» Филин: Джикия хороший футболист, но ему надо набрать кондиции

Футболист «Химок» Александр Филин высказался о партнёре по команде, защитнике Георгии Джикие.

«Джикия сейчас готовится и набирает физическую форму. Как тренер решит, так он будет играть. Георгий — хороший футболист, но ему надо ещё набрать кондиции», — сказал Филин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, ранее Джикия выступал за московский «Спартак», в составе которого стал чемпионом России. К подмосковным «Химкам» опытный российский защитник присоединился 12 сентября 2024 года на правах свободного агента. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Георгия в € 3 млн.