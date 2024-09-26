Главный тренер «Тоттенхэма» Постекоглу оценил новый формат Лиги Европы

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался о новом формате Лиги Европы.

«Я думаю, это интересно. Очевидно, что это начальная стадия, и будет интересно посмотреть, как она будет развиваться. Я уже говорил об этом раньше, чувствовал, что будет что-то ещё. Знаете, на групповом этапе, примерно после второй или третьей игры, вы как бы понимали, кто будет играть дальше, так что, возможно, были какие-то заминки, а теперь все игры будут иметь смысл, потому что всем командам будет за что играть. Это не совсем стандартно дома и на выезде, нужно будет играть с восемью разными командами, в восьми разных стилях футбола, так что это интересное испытание.

Я думаю, в конце мы увидим, произвело ли это тот эффект, которого все хотели, было ли более захватывающим на протяжении всего выступления, а не только на стадии плей-офф, но самое главное — мы в этом участвуем, и, поскольку мы в этом участвуем, у нас есть шанс», — приводит слова Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».