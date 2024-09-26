Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Карабах. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Тоттенхэма» Постекоглу оценил новый формат Лиги Европы

Главный тренер «Тоттенхэма» Постекоглу оценил новый формат Лиги Европы
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался о новом формате Лиги Европы.

«Я думаю, это интересно. Очевидно, что это начальная стадия, и будет интересно посмотреть, как она будет развиваться. Я уже говорил об этом раньше, чувствовал, что будет что-то ещё. Знаете, на групповом этапе, примерно после второй или третьей игры, вы как бы понимали, кто будет играть дальше, так что, возможно, были какие-то заминки, а теперь все игры будут иметь смысл, потому что всем командам будет за что играть. Это не совсем стандартно дома и на выезде, нужно будет играть с восемью разными командами, в восьми разных стилях футбола, так что это интересное испытание.

Я думаю, в конце мы увидим, произвело ли это тот эффект, которого все хотели, было ли более захватывающим на протяжении всего выступления, а не только на стадии плей-офф, но самое главное — мы в этом участвуем, и, поскольку мы в этом участвуем, у нас есть шанс», — приводит слова Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».

Календарь Лиги Европы
Турнирная таблица Лиги Европы
Материалы по теме
«Тоттенхэм» — «Карабах»: во сколько начало матча Лиги Европы, где смотреть трансляцию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android