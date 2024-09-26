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Специалист объяснил, почему из двух «золотых» сборных России U17 звездой стал один Головин

Специалист объяснил, почему из двух «золотых» сборных России U17 звездой стал один Головин
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Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Иван Шабаров объяснил, почему из двух «золотых» сборных России U17 звездой стал только один футболист — Александр Головин. Напомним, молодёжные сборные России разных созывов становились чемпионами Европы в 2006 и 2013 годах.

— Российские юноши дважды выигрывали Евро, но звездой футбола из двух сборных стал один Головин. Почему так?
— Потому что U17, U19, U21 — это абсолютно разные команды. Когда нас дисквалифицировали, я ездил смотреть группу, в которой мы должны были участвовать: Испания, Бельгия, Албания. Они играли в итоге втроём. Мне было интересно, потому что с Бельгией и Испанией мы в 16-17 лет играли. В U19 у бельгийцев осталось четыре человека из тех, с кем мы соперничали, а у испанцев — восемь. Из 20. Эти же процессы и у них происходят. Люди, которые в 17 выглядят хорошо, не всегда будут выделяться даже в 19, и уж тем более — в 21. Тот же Батраков в 17 лет был не готов ни физически, ни в других аспектах. И даже если мы видим потенциал в Батракове, мы не можем сказать условному Иванову: «Ты, хоть и лучший бомбардир сейчас, в будущем, скорее всего, не заиграешь. Поэтому мы возьмём Батракова, который должен раскрыться в перспективе». Это несправедливо будет. Поэтому мы берём того, кто сильнее здесь и сейчас. И в Европе — так же.

У них уже есть вторые сборные — так называемые команды будущего. Есть игроки, которые выделяются сейчас, и ты их по спортивному принципу должен вызывать. Но в 19, в 21 год выстреливают ребята более позднего созревания, из этих future team.

Возможно, у нас как раз и собирались пацаны, способные удачно выступить здесь и сейчас. А на следующих другие герои вырастали. Это не только у нас такое — во всём мире. Мы дважды были чемпионами в категории U17. А в U21 у нас пусто.

— Почему?
— Возможно, мы выдаём игроков «на-гора» чуть-чуть рано. Но так исторически сложилось. У нас футбольные школы — до 18 лет. Если в Европе до 21 года продолжают расти в академиях, то у нас уже в 18 происходит отсев: ты либо попал в мужской футбол, либо нет. Поэтому поздние имеют меньше шансов, чем ранние. Откуда это, можно долго рассуждать, — сказал Шабаров в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Олегом Лысенко.

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