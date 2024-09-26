Специалист объяснил, почему из двух «золотых» сборных России U17 звездой стал один Головин

Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Иван Шабаров объяснил, почему из двух «золотых» сборных России U17 звездой стал только один футболист — Александр Головин. Напомним, молодёжные сборные России разных созывов становились чемпионами Европы в 2006 и 2013 годах.

— Российские юноши дважды выигрывали Евро, но звездой футбола из двух сборных стал один Головин. Почему так?

— Потому что U17, U19, U21 — это абсолютно разные команды. Когда нас дисквалифицировали, я ездил смотреть группу, в которой мы должны были участвовать: Испания, Бельгия, Албания. Они играли в итоге втроём. Мне было интересно, потому что с Бельгией и Испанией мы в 16-17 лет играли. В U19 у бельгийцев осталось четыре человека из тех, с кем мы соперничали, а у испанцев — восемь. Из 20. Эти же процессы и у них происходят. Люди, которые в 17 выглядят хорошо, не всегда будут выделяться даже в 19, и уж тем более — в 21. Тот же Батраков в 17 лет был не готов ни физически, ни в других аспектах. И даже если мы видим потенциал в Батракове, мы не можем сказать условному Иванову: «Ты, хоть и лучший бомбардир сейчас, в будущем, скорее всего, не заиграешь. Поэтому мы возьмём Батракова, который должен раскрыться в перспективе». Это несправедливо будет. Поэтому мы берём того, кто сильнее здесь и сейчас. И в Европе — так же.

У них уже есть вторые сборные — так называемые команды будущего. Есть игроки, которые выделяются сейчас, и ты их по спортивному принципу должен вызывать. Но в 19, в 21 год выстреливают ребята более позднего созревания, из этих future team.

Возможно, у нас как раз и собирались пацаны, способные удачно выступить здесь и сейчас. А на следующих другие герои вырастали. Это не только у нас такое — во всём мире. Мы дважды были чемпионами в категории U17. А в U21 у нас пусто.

— Почему?

— Возможно, мы выдаём игроков «на-гора» чуть-чуть рано. Но так исторически сложилось. У нас футбольные школы — до 18 лет. Если в Европе до 21 года продолжают расти в академиях, то у нас уже в 18 происходит отсев: ты либо попал в мужской футбол, либо нет. Поэтому поздние имеют меньше шансов, чем ранние. Откуда это, можно долго рассуждать, — сказал Шабаров в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Олегом Лысенко.