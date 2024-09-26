Гойкович: Пьянич — самый звёздный футболист, который будет играть в России

Экс-защитник «Оренбурга», футболист сборной Боснии и Герцеговины Ренато Гойкович высказался о готовящемся переходе боснийского хавбека Миралема Пьянича в ЦСКА.

«Пьянич — большое приобретение для ЦСКА. Поначалу ему понадобится время, чтобы набрать хорошую форму, учитывая, что в России уже сыграно девять матчей. Он по-прежнему большой профессионал. Только вспомните, что он играл за «Рому», «Ювентус» и «Барселону», какие партнёры по команде у него были. Думаю, что Пьянич — самый звёздный футболист, который будет играть в России», — приводит слова Гойковича Metaratings.

Ранее сообщалось, что хавбек подпишет с ЦСКА контракт до лета 2025 года с опцией продления ещё на сезон. Зарплата опытного полузащитника составит € 1 млн в год. 34-летний Миралем Пьянич известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В последнее время он защищал цвета «Шарджи» из ОАЭ. С 2008 года Пьянич выступал за сборную Боснии и Герцеговины. В мае Миралем объявил о завершении карьеры в национальной команде.