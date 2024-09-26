Александр Головин подпишет новый контракт с «Монако» на пять лет — источник

Российский полузащитник Александр Головин продолжит выступления за «Монако». Футболист подпишет с клубом новый контракт сроком на пять лет, сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Напомним, Александр Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. За этот период российский полузащитник принял участие в 207 матчах во всех турнирах, в которых отметился 31 голом и 39 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение 28-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.