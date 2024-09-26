«Молодцы, встали друг за друга». Защитник «Торпедо» — о потасовке в матче КР с «КАМАЗом»

Защитник московского «Торпедо» Юрий Коледин высказался о потасовке, возникшей в концовке матча четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с челнинским «КАМАЗом». «Торпедо» на выезде одержало победу со счётом 2:1 и вышло в пятый раунд.

«Это была уже концовка матча, наше преимущество было минимальным, присутствовало напряжение на поле. Я сам стычку не видел, лежал на газоне. Но такие ситуации нередко возникают из-за нервов на последних минутах. К сожалению, всё закончилось красными карточками для наших тренеров, но это футбол.

Удивило ли поведение Кононова? Мне кажется, любой мужчина заступится за своих, независимо от характера. Все молодцы, встали друг за друга. Очень приятно, что у нас такая команда, где каждый готов заступиться друг за друга», — приводит слова Коледина официальный сайт «Торпедо».