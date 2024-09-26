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«Барселона» продлит контракт с 17-летним полузащитником с отступными € 500 млн — Романо

«Барселона» продлит контракт с 17-летним полузащитником с отступными € 500 млн — Романо
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«Барселона» начала готовить документы для нового контракта с полузащитником Марком Берналем. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

По информации источника, срок нового контракта будет рассчитан до июня 2029 года. Новые отступные составят € 500 млн. «Барселона» пообещала Берналю новый контракт и надбавки за этот сезон, выплаченные как часть будущей фиксированной зарплаты.

В текущем сезоне испанской Ла Лиги 17-летний Марк Берналь провёл три матча. Результативными действиями футболист не отметился. В матче 3-го тура чемпионата Испании с «Райо Вальекано» (2:1) он получил травму — разрыв передней крестообразной связки левого колена.

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