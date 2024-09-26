Глен Джонсон: если Трент уйдёт, в этом будет виноват «Ливерпуль»

Бывший футболист «Ливерпуля» Глен Джонсон полагает, что мерсисайдцы должны предложить защитнику Тренту Александер-Арнольду выгодные условия, чтобы сохранить его в клубе. Действующий контракт Александер-Арнольда с «красными» рассчитан до лета 2025-го. Ранее сообщалось, что в услугах англичанина заинтересован мадридский «Реал».

«Я думаю, что всё будет в порядке. Трент — местный парень, который уже 20 лет в клубе, он не уйдёт на плохой ноте. Но реальность такова, что если клуб предложит Александер-Арнольду сделку, условия которой не будут отражать его ценность, то это будет вина «Ливерпуля», что Трент уйдёт. И я полагаю, что болельщики с этим согласятся», — приводит слова Джонсона английское онлайн-издание Mirror.