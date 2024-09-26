Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Карабах. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глен Джонсон: если Трент уйдёт, в этом будет виноват «Ливерпуль»

Глен Джонсон: если Трент уйдёт, в этом будет виноват «Ливерпуль»
Комментарии

Бывший футболист «Ливерпуля» Глен Джонсон полагает, что мерсисайдцы должны предложить защитнику Тренту Александер-Арнольду выгодные условия, чтобы сохранить его в клубе. Действующий контракт Александер-Арнольда с «красными» рассчитан до лета 2025-го. Ранее сообщалось, что в услугах англичанина заинтересован мадридский «Реал».

«Я думаю, что всё будет в порядке. Трент — местный парень, который уже 20 лет в клубе, он не уйдёт на плохой ноте. Но реальность такова, что если клуб предложит Александер-Арнольду сделку, условия которой не будут отражать его ценность, то это будет вина «Ливерпуля», что Трент уйдёт. И я полагаю, что болельщики с этим согласятся», — приводит слова Джонсона английское онлайн-издание Mirror.

Материалы по теме
Слот рассказал, что нужно сделать Александер-Арнольду, чтобы лучше защищаться
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android