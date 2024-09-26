Полузащитник «Оренбурга» Башич: Коваленко — большой талант и будущее российского футбола

Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич высказался об одноклубнике Александре Коваленко. Ранее Коваленко перешёл в «Оренбург» из санкт-петербургского «Зенита».

«Согласен с тем, что Коваленко — будущее российского футбола. Он хороший игрок и большой талант, но ему нужно работать дальше, чтобы перейти на новый уровень. Тогда он станет топовым игроком в России.

Он пришёл из «Зенита», где очень хорошие игроки — Клаудиньо, Вендел, Барриос. Там ему тяжело было попасть в стартовый состав, но это нормально, не повод для грусти, что там не получилось», — сказал Башич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.