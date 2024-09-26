Главный тренер молодёжной сборной России предположил, грозит ли Батракову звёздная болезнь

Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Иван Шабаров высказался о молодой звезде «Локомотива» Алексее Батракове.

«Сложно сказать, лучший он или нет. Я часто использую такое сравнение, когда мне задают вопросы о самых талантливых молодых игроках. Это всё равно что бежать 10 тысяч метров: за тысячу до конца вы всех опережаете на 15. Означает ли это, что вы выиграете? Нет, вас могут обогнать другие, поэтому я верю, что есть ребята не хуже. Это не умаляет заслуг Алексея, он молодец. Зная его характер, убеждён, что ему не грозит звёздная болезнь. Он трудолюбивый, скромный парень, который не растеряет всё это по дороге.

Вы помните, что в том году из молодёжной сборной систематически на поле появлялся только Никита Салтыков. В этом сезоне он уже на скамейке запасных. Ни в коем разе не говорю, что с Батраковым может произойти то же самое, но риски есть. Молодые игроки нестабильны, не всегда хватает сил выдержать темп наравне со взрослыми футболистами. Говорить, кто ярче, можно будет только к 25 годам, когда они достигнут футбольной зрелости», — сказал Шабаров в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Олегом Лысенко.