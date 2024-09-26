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Агент Тюкавина заявил, что нападающий «Динамо» никогда не перейдёт в «Зенит»

Агент Тюкавина заявил, что нападающий «Динамо» никогда не перейдёт в «Зенит»
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Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, заявил, что российский форвард бело-голубых никогда не перейдёт в «Зенит».

«Костя никогда не перейдёт в «Зенит», он не хочет туда. У нас для России нет никакой суммы отступных. Не думаю, что в России он поменяет какую-то команду», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 22-летний Тюкавин провёл за «Динамо» 10 матчей с учётом всех соревнований. Нападающий забил четыре гола и сделал две результативные передачи в этих встречах. Отметим, что Константин Тюкавин является воспитанником академии московского «Динамо».

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