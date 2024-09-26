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Тоттенхэм Хотспур — Карабах. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Опыт выступлений в Европе имеет значение». Постекоглу — о «Карабахе»

«Опыт выступлений в Европе имеет значение». Постекоглу — о «Карабахе»
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Главный тренер английского «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался об азербайджанском «Карабахе» в преддверии матча 1-го тура общего этапа Лиги Европы. Встреча состоится сегодня, 26 сентября.

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
26 сентября 2024, четверг. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Не начался
Карабах
Агдам, Азербайджан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы очень хорошо изучили их. На выходных мы отправляли человека понаблюдать за их игрой. Это очень хорошая команда, они доминируют на местных соревнованиях, но, что не менее важно, в Европе они всегда оказывали влияние.

Мы внимательно посмотрели их две игры против «Байера» из Леверкузена в прошлом сезоне, они действовали очень хорошо и боролись до конца. Мы все знаем, насколько хорош был Леверкузен в прошлом году, так что дело не в отдельных игроках, а в понимании и уверенности в том, что мы достигнем того уровня игры, на котором выступаем против очень хорошего, опытного европейского соперника. Я думаю, что опыт выступлений в Европе имеет значение, и «Карабах» неизменно выступает как в Лиге чемпионов, так и в Лиге Европы и всегда оказывает влияние. Мы будем готовы к этому», — приводит слова Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».

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