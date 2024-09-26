«Опыт выступлений в Европе имеет значение». Постекоглу — о «Карабахе»

Главный тренер английского «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался об азербайджанском «Карабахе» в преддверии матча 1-го тура общего этапа Лиги Европы. Встреча состоится сегодня, 26 сентября.

«Мы очень хорошо изучили их. На выходных мы отправляли человека понаблюдать за их игрой. Это очень хорошая команда, они доминируют на местных соревнованиях, но, что не менее важно, в Европе они всегда оказывали влияние.

Мы внимательно посмотрели их две игры против «Байера» из Леверкузена в прошлом сезоне, они действовали очень хорошо и боролись до конца. Мы все знаем, насколько хорош был Леверкузен в прошлом году, так что дело не в отдельных игроках, а в понимании и уверенности в том, что мы достигнем того уровня игры, на котором выступаем против очень хорошего, опытного европейского соперника. Я думаю, что опыт выступлений в Европе имеет значение, и «Карабах» неизменно выступает как в Лиге чемпионов, так и в Лиге Европы и всегда оказывает влияние. Мы будем готовы к этому», — приводит слова Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».