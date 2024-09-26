Главный тренер молодёжки России назвал составляющие успеха Сергея Семака

Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Иван Шабаров назвал составляющие успеха главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

— Когда слышите, что профессиональному тренеру необходимо иметь игровой бэкграунд, что мысленно отвечаете?

— Мы всё пытаемся упростить. Если сравнить качества, необходимые профессиональному футболисту и тренеру, мы увидим большую разницу. Чтобы быть тренером, нужно знать кучу дисциплин — таких, как физиология, анатомия, биомеханика и так далее. Мы тренируем людей. Не зная, как человек устроен, ты не сможешь изменить его. Без базовых знаний будешь тренировать наугад. Вопрос: действующий футболист ими обладает? Кто-то обладает, кто-то нет. Кто-то учился параллельно в вузе, кто-то числился для галочки, а кто-то не учился. А навыками планирования тренировочного процесса футболист, который только закончил играть, владеет? Скорее всего, нет. Дальше. Коммуникативные навыки. Игрок, по большому счёту, может вообще ни с кем не общаться: два-три слова подсказа на поле использовать. А тренеру нужно уметь донести свои идеи. Эта профессия предъявляет массу требований, которым профессиональный футболист может соответствовать, а может и не соответствовать. Просто вешать клише «играл», «не играл» — примитивно.

В то же время карьера большого игрока — это несомненное подспорье. Всё то, что я перечислил, он может приобрести. А я его опыт уже никогда не получу. Профессиональный футболист — это хорошая заготовка, но дальше с ним нужно работать. Тому же Семаку повезло работать рядом с большими тренерами: Спаллетти, Виллаш-Боаш, Адвокат. Закончив играть, он увидел совершенно другую сторону процесса, уже с позиции тренера. Думаю, и какие-то советы они ему давали, помогли подготовиться к самостоятельной работе. А ядром стали его человеческие качества — на них Сергей Богданович надел всё остальное. Благодаря этому российский футбол получил такого классного специалиста», — сказал Шабаров в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Олегом Лысенко.