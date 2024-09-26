Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Карабах. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер молодёжки России назвал составляющие успеха Сергея Семака

Главный тренер молодёжки России назвал составляющие успеха Сергея Семака
,
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Иван Шабаров назвал составляющие успеха главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

— Когда слышите, что профессиональному тренеру необходимо иметь игровой бэкграунд, что мысленно отвечаете?
— Мы всё пытаемся упростить. Если сравнить качества, необходимые профессиональному футболисту и тренеру, мы увидим большую разницу. Чтобы быть тренером, нужно знать кучу дисциплин — таких, как физиология, анатомия, биомеханика и так далее. Мы тренируем людей. Не зная, как человек устроен, ты не сможешь изменить его. Без базовых знаний будешь тренировать наугад. Вопрос: действующий футболист ими обладает? Кто-то обладает, кто-то нет. Кто-то учился параллельно в вузе, кто-то числился для галочки, а кто-то не учился. А навыками планирования тренировочного процесса футболист, который только закончил играть, владеет? Скорее всего, нет. Дальше. Коммуникативные навыки. Игрок, по большому счёту, может вообще ни с кем не общаться: два-три слова подсказа на поле использовать. А тренеру нужно уметь донести свои идеи. Эта профессия предъявляет массу требований, которым профессиональный футболист может соответствовать, а может и не соответствовать. Просто вешать клише «играл», «не играл» — примитивно.

В то же время карьера большого игрока — это несомненное подспорье. Всё то, что я перечислил, он может приобрести. А я его опыт уже никогда не получу. Профессиональный футболист — это хорошая заготовка, но дальше с ним нужно работать. Тому же Семаку повезло работать рядом с большими тренерами: Спаллетти, Виллаш-Боаш, Адвокат. Закончив играть, он увидел совершенно другую сторону процесса, уже с позиции тренера. Думаю, и какие-то советы они ему давали, помогли подготовиться к самостоятельной работе. А ядром стали его человеческие качества — на них Сергей Богданович надел всё остальное. Благодаря этому российский футбол получил такого классного специалиста», — сказал Шабаров в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Олегом Лысенко.

Материалы по теме
«Батраков был самым щупленьким». Как живёт российская молодёжка после бана
Эксклюзив
«Батраков был самым щупленьким». Как живёт российская молодёжка после бана
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android