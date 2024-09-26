Защитник «Локомотива» Ньямси рассказал, кто ему помогает в России больше всех

Французский защитник московского «Локомотива» Жерзино Ньямси ответил, кто больше всех помогает ему в России.

«Мой водитель и ассистент Андрей Кирьяков. С первого дня в России он со мной. Это тот человек, который делает мою жизнь в Москве комфортной. Мы с ним едем на тренировку, на матчи, после игр можем сходить в ресторан. Он также помогает мне психологически. Общаясь с ним, я лучше понимаю россиян: чем они живут, как живут, о чём думают. Такие вещи для меня очень важны, поскольку мне хочется знать как можно больше всего о той стране, где я живу. Кстати, раньше ни в одном клубе у меня не было такого помощника. У нас с Андреем отличные отношения», — приводит слова Ньямси «Российская газета».