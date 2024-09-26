Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Карабах. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок ЦСКА Миланов: надеюсь, российские клубы вернутся в еврокубки

Экс-игрок ЦСКА Миланов: надеюсь, российские клубы вернутся в еврокубки
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА и сборной Болгарии Георги Миланов высказался об отстранении российских команд от международных соревнований.

«Спорт и политика — разные вещи. Спорт — это совершенно другое. Я вообще не люблю говорить про политику. Я очень надеюсь, что вся эта ситуация разрешится и российские клубы вернутся в еврокубки. Как в Болгарии относятся к России? Нормально. Вообще никаких проблем. Футболисты часто переходят из чемпионата Болгарии в РПЛ. Простой пример — трансфер Роналдо из «Левски» в «Ростов», — приводит слова Миланова «РБ Спорт».

Миланову 32 года, он выступает за румынский клуб «Динамо» Бухарест. В ЦСКА болгарин играл в период с 2013 по 2018 год. В составе московской команды полузащитник дважды становился чемпионом России, а также выигрывал Суперкубок страны.

Материалы по теме
Экс-хавбек ЦСКА Миланов назвал Слуцкого одним из сильнейших тренеров в мире
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android