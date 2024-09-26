Сычёв объяснил, почему считает правильным решение Головина продлить контракт с «Монако»

Бывший российский нападающий Дмитрий Сычёв объяснил, почему считает правильным решение хавбека Александра Головина продлить контракт с французском «Монако».

«Правильно, что Головин продлил контракт с «Монако». Это уверенность в завтрашнем дне. Видно, что серьёзный клуб доверяет Александру. «Монако» — один из лидеров чемпионата Франции, а также очень значимая единица на европейской арене. А предложения перейти в какой-то топовый клуб из ведущих чемпионатов всегда возможны.

Не стоит относиться так, что Головин будет все пять лет играть в «Монако». Всё зависит от него. Если будет ярко играть, его спокойно заберёт топ-клуб, а «Монако» зачастую является трамплином для этого. Александр уже адаптировался, чувствует себя комфортно, получил капитанскую повязку. Продление очень логично, на него рассчитывают. Это не может не вызывать положительных эмоций», — сказал Сычёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.