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Главный тренер молодёжки России Шабаров: мне нравится работа Осинькина в «Крыльях»

Главный тренер молодёжки России Шабаров: мне нравится работа Осинькина в «Крыльях»
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Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Иван Шабаров оценил работу наставника «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

«Взрослый футбол — конкурентная среда, где уровень требований другой, чем в своей возрастной категории. Игроки зачастую их не выдерживают, не могут выиграть конкуренцию у мужиков. Как тренер может сказать тому, кто готов лучше: «Слушай, у нас тут парень растёт, через пять лет он будет красавцем. Мы должны ему давать время»? Профессиональный футболист не поймёт, почему он должен сидеть. И это правильно, тренер тоже это понимает. Этот игрок приносит очки, а профессиональный футбол — про результат. Если молодой не даёт преимущество, которого от него ждут, целесообразность выхода на поле теряется.

Есть клубы, которые работают на перспективу. Мне нравится работа Игоря Витальевича Осинькина в «Крыльях». Они даже где-то жертвуют результатом, чтобы игроки доросли. Но не все могут это себе позволить, где-то по три игрока на одну позицию. В условном «Спартаке» или «Зените» нельзя это осуществить, как в «Крыльях», — сказал Шабаров в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Олегом Лысенко.

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