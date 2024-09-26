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Тренер «КАМАЗа» Ахметзянов высказался о потасовке с участием Кононова в матче с «Торпедо»

Тренер «КАМАЗа» Ахметзянов высказался о потасовке с участием Кононова в матче с «Торпедо»
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Главный тренер челнинского «КАМАЗа» Ильдар Ахметзянов высказался о потасовке, которая произошла в концовке матча четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с московским «Торпедо» (1:2).

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
25 сентября 2024, среда. 19:30 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
1 : 2
Торпедо М
Москва
0:1 Коледин – 35'     0:2 Шитов – 51'     1:2 Абдуллаев – 59'    

«Ничего глобального не произошло. Возможно, коллеге фрагментарно показалось, что была грубая игра. Всё-таки накал игры, счёт 2:1, никто не хочет уступать. В моём понимании грубой игры и рядом не было. Главный тренер «Торпедо» вышел на футбольное поле и начал толкаться с капитаном — мне это не понравилось.

После потасовки не общался с Кононовым, я его не видел. Понимаю, что Кононов — известная личность, но каких-то разговоров после не было. Мне оно и не нужно. Мне ещё не столько лет, сколько ему, — нужно поработать какое-то время, чтобы добиться такого же уважения», — сказал Ахметзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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