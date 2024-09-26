Игрок «Локомотива» Ньямси сравнил футбол в РПЛ с чемпионатом Франции

Защитник московского «Локомотива» Жерзино Ньямси высказался о разнице между французским футболом и Российской Премьер-Лигой.

«Во Франции больше тактики, чуть более закрытый футбол, много единоборств, и игроки к ним готовы. Средний уровень команд там выше. В России более открытый футбол. В Премьер-Лиге есть несколько команд, у которых пять-шесть человек сильно выделяются, а остальные пониже уровнем. При этом в российском чемпионате почти любая команда может на что-то рассчитывать в матчах с более именитыми соперниками», — приводит слова Ньямси «Российская газета».

Жерзино Ньямси выступает за «Локомотив» с начала 2024 года.