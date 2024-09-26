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Защитник «Зенита» Караваев: матч с «Краснодаром» — это игра за первое место

Защитник «Зенита» Караваев: матч с «Краснодаром» — это игра за первое место
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Футболист санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев высказался в преддверии матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Вячеслав, впереди — матч с «Краснодаром», встречаются лидеры. Какие ожидания?
— Ожидания — самые эмоциональные: это будет игра за первое место, встречаются два лидера, с нетерпением её ждем.

— Насколько закономерно то, что именно «Краснодар» на данный момент «поджимает» «Зенит»?
— Это закономерно, потому что они практически не теряют очки, выигрывают свои матчи и находятся наверху в турнирной таблице, — приводит слова Караваева официальный сайт «Зенита».

Турнирная таблица РПЛ

Напомним, матч между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится в эту субботу, 28 сентября. Команды будут играть на стадионе «Краснодар». Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 19:30. Отметим, что «быки» отстают на два очка от сине-бело-голубых в турнирной таблице РПЛ после девяти туров.

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