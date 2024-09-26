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Главный тренер молодёжной сборной России высказался о переезде вратаря Худякова в Европу

Главный тренер молодёжной сборной России высказался о переезде вратаря Худякова в Европу
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Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Иван Шабаров прокомментировал переезд Даниила Худякова в австрийский «Штурм».

— Приветствуете отъезд Худякова в Европу?
— Если он там будет играть — да. Австрия — достаточно футбольная страна. Там интересный идейно футбол, в том числе с точки зрения вратарских подходов. В этой среде Даня многому сможет научиться. Главное, чтобы не застрял на скамейке. У нас рынок вратарей очень широкий. Во всех клубах РПЛ россиянине играют и россияне же ждут своего шанса на скамейках. Поэтому хорошо, что находятся дополнительные направления, где игроки могут развиваться. Оказаться в таком возрасте за границей, в хорошем клубе — по нашей сегодняшней жизни это дорогого стоит. Люди, которые смогли для него такой вариант организовать, — тоже молодцы, — сказал Шабаров в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Олегом Лысенко.

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