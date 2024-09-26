Матвей Сафонов ответил, рассматривал ли вариант ухода из «ПСЖ» в аренду

Новый голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов рассказал, рассматривал ли вариант ухода в аренду из парижского клуба. Он заявил, что допускал такой расклад лишь в теории. А на практике хотел поближе познакомиться с «ПСЖ», а потом делать выводы по поводу будущего.

— Рассматривали ли вы вариант с уходом в аренду при переходе в «ПСЖ»?

— Рассматривал в теории. Но зачем мне это? Или думаете, что у меня вообще нет шансов получить игровое время в «ПСЖ»? Сразу уходить в аренду я не был намерен. Мне нужно посмотреть уровень игроков, лиги, освоиться в стране. Получив информацию на основе тренировок и игр, я бы мог принимать решение, стоит ли мне уходить в аренду или нет. Это было бы максимально логично, — приводит слова Матвея Сафонова «Матч ТВ».