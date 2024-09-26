Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Карабах. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов ответил, рассматривал ли вариант ухода из «ПСЖ» в аренду

Матвей Сафонов ответил, рассматривал ли вариант ухода из «ПСЖ» в аренду
Комментарии

Новый голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов рассказал, рассматривал ли вариант ухода в аренду из парижского клуба. Он заявил, что допускал такой расклад лишь в теории. А на практике хотел поближе познакомиться с «ПСЖ», а потом делать выводы по поводу будущего.

— Рассматривали ли вы вариант с уходом в аренду при переходе в «ПСЖ»?

— Рассматривал в теории. Но зачем мне это? Или думаете, что у меня вообще нет шансов получить игровое время в «ПСЖ»? Сразу уходить в аренду я не был намерен. Мне нужно посмотреть уровень игроков, лиги, освоиться в стране. Получив информацию на основе тренировок и игр, я бы мог принимать решение, стоит ли мне уходить в аренду или нет. Это было бы максимально логично, — приводит слова Матвея Сафонова «Матч ТВ».

Материалы по теме
«Все варятся в своём котле». Матвей Сафонов раскритиковал российский футбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android