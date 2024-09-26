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«Мы показали Европе, как умеем играть». Игрок «Твенте» — о матче с «Манчестер Юнайтед»

«Мы показали Европе, как умеем играть». Игрок «Твенте» — о матче с «Манчестер Юнайтед»
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Полузащитник нидерландского «Твенте» Юри Регер высказался о матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы с английским «Манчестер Юнайтед» (1:1).

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
25 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 1
Твенте
Энсхеде, Нидерланды
1:0 Эриксен – 35'     1:1 Ламмерс – 68'    

«Счёт 1:1, и мы набрали одно очко, но думаем, что можем гордиться собой. Перед матчем в прессе писали, что мы приедем сюда и у нас не будет шансов. Но мы продемонстрировали хороший настрой в обороне. Кроме того, мы неплохо владели мячом и показали хороший футбол. Я думаю, мы показали Европе, как умеем играть.

До пропущенного гола у нас было несколько моментов. Уннерсталл, наш вратарь, предотвратил один шанс соперника в первом тайме, а также на последних минутах сделал несколько очень хороших сейвов, но мы тоже создавали свои моменты, так что можем гордиться собой. Мы будем идти от матча к матчу, но это очень хорошее начало для нас», — приводит слова Регера официальный сайт УЕФА.

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