Бубнов: в матче со «Спартаком» Тюкавин дал жёсткий отпор своим хейтерам
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался об игре нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком». Встреча прошла в воскресенье, 22 сентября. Команды сыграли вничью со счётом 2:2. Константин Тюкавин оформил дубль.
МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 3' 1:1 Угальде – 7' 2:1 Барко – 23' 2:2 Тюкавин – 90+4'
Удаления: нет / Маухуб – 74'
«Константин продемонстрировал высокое индивидуальное мастерство, особенно во втором голе. Форвард на крохотном пятачке разобрался с двумя защитниками и сумел протолкнуть мяч в ворота. Тюкавин всегда этим отличался. Такими действиями он дал жёсткий отпор своим хейтерам, которые критиковали игрока за отсутствие голов. У всех нападающих, даже самых великих, случаются безголевые серии, и это нормально», — приводит слова Бубнова Sportbox.
Комментарии
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