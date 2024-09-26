Бубнов: в матче со «Спартаком» Тюкавин дал жёсткий отпор своим хейтерам

Бывший футболист Александр Бубнов высказался об игре нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком». Встреча прошла в воскресенье, 22 сентября. Команды сыграли вничью со счётом 2:2. Константин Тюкавин оформил дубль.

«Константин продемонстрировал высокое индивидуальное мастерство, особенно во втором голе. Форвард на крохотном пятачке разобрался с двумя защитниками и сумел протолкнуть мяч в ворота. Тюкавин всегда этим отличался. Такими действиями он дал жёсткий отпор своим хейтерам, которые критиковали игрока за отсутствие голов. У всех нападающих, даже самых великих, случаются безголевые серии, и это нормально», — приводит слова Бубнова Sportbox.