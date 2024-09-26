Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Карабах. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер молодёжки России отреагировал на критику Игоря Денисова в адрес академии «Зенита»

Тренер молодёжки России отреагировал на критику Игоря Денисова в адрес академии «Зенита»
,
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Иван Шабаров отреагировал на критику Игоря Денисова в адрес академии «Зенита».

— Воспитанник «Зенита» Игорь Денисов недавно жёстко раскритиковал академию. Видели его слова?
— Я видел короткий ролик у Нобеля. Обсуждали с Василием Санычем, тренером Денисова, это интервью. Такие заслуженные люди, как Игорь, должны получать повышенное внимание, без вопросов. Человек много сделал для клуба как игрок. Но точно так же сам Денисов должен понимать: ради него порушить всю систему изнутри — это неуважение и к школе, и к клубу. Нужно было найти ему те варианты трудоустройства, которые не повлияли бы негативным образом на весь тренерский коллектив и ему были бы интересны. Обидно, что такой разговор вообще вынесли в общественное пространство, — сказал Шабаров в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Олегом Лысенко.

Материалы по теме
«Батраков был самым щупленьким». Как живёт российская молодёжка после бана
Эксклюзив
«Батраков был самым щупленьким». Как живёт российская молодёжка после бана
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android