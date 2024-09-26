Тренер молодёжки России отреагировал на критику Игоря Денисова в адрес академии «Зенита»

Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Иван Шабаров отреагировал на критику Игоря Денисова в адрес академии «Зенита».

— Воспитанник «Зенита» Игорь Денисов недавно жёстко раскритиковал академию. Видели его слова?

— Я видел короткий ролик у Нобеля. Обсуждали с Василием Санычем, тренером Денисова, это интервью. Такие заслуженные люди, как Игорь, должны получать повышенное внимание, без вопросов. Человек много сделал для клуба как игрок. Но точно так же сам Денисов должен понимать: ради него порушить всю систему изнутри — это неуважение и к школе, и к клубу. Нужно было найти ему те варианты трудоустройства, которые не повлияли бы негативным образом на весь тренерский коллектив и ему были бы интересны. Обидно, что такой разговор вообще вынесли в общественное пространство, — сказал Шабаров в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Олегом Лысенко.