Шабаров: может, через 4–5 лет Козлов дозреет, чтобы выиграть конкуренцию у Клаудиньо

Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Иван Шабаров высказался о потенциале Данилы Козлова. Минувшим летом игрок перешёл в «Краснодар».

— Даже Аршавин говорил, что Козлов — это потеря для «Зенита».

— Я думаю, сейчас в «Зените» Козлов оказался бы в той же роли, что и Васильев. Уровень конкуренции в Петербурге выше, чем в Калининграде. Да, возможно, через четыре-пять лет он дозреет до того уровня, когда сможет выиграть конкуренцию у условного Клаудиньо. И тогда «Зенит» попробует вернуть его обратно, и, возможно, Данила будет радовать питерских болельщиков. Но сегодня с точки зрения достижения спортивного результата тренер и клуб видят, что сейчас Козлов не будет получать в «Зените» того времени, которое имел в «Балтике». Он молодец, что обратил на себя внимание большого клуба. «Краснодар» — это ступенька выше, чем «Балтика». Но будет ли он там играть, чтобы развиваться? Пока ответа нет, — сказал Шабаров в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Олегом Лысенко.