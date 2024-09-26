Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Карабах. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шабаров: может, через 4–5 лет Козлов дозреет, чтобы выиграть конкуренцию у Клаудиньо

Шабаров: может, через 4–5 лет Козлов дозреет, чтобы выиграть конкуренцию у Клаудиньо
,
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Иван Шабаров высказался о потенциале Данилы Козлова. Минувшим летом игрок перешёл в «Краснодар».

— Даже Аршавин говорил, что Козлов — это потеря для «Зенита».
— Я думаю, сейчас в «Зените» Козлов оказался бы в той же роли, что и Васильев. Уровень конкуренции в Петербурге выше, чем в Калининграде. Да, возможно, через четыре-пять лет он дозреет до того уровня, когда сможет выиграть конкуренцию у условного Клаудиньо. И тогда «Зенит» попробует вернуть его обратно, и, возможно, Данила будет радовать питерских болельщиков. Но сегодня с точки зрения достижения спортивного результата тренер и клуб видят, что сейчас Козлов не будет получать в «Зените» того времени, которое имел в «Балтике». Он молодец, что обратил на себя внимание большого клуба. «Краснодар» — это ступенька выше, чем «Балтика». Но будет ли он там играть, чтобы развиваться? Пока ответа нет, — сказал Шабаров в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Олегом Лысенко.

Материалы по теме
«Батраков был самым щупленьким». Как живёт российская молодёжка после бана
Эксклюзив
«Батраков был самым щупленьким». Как живёт российская молодёжка после бана
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android