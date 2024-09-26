Защитник ЦСКА Круговой: матч сборной России с командой Медиалиги? Почему бы и нет?

Футболист ЦСКА и сборной России Данил Круговой высказался о возможном проведении матча с командой Медийной футбольной лиги.

«Товарищеский матч с Вьетнамом? Думаю, что руководство сборной кого смогло найти в соперники, того и нашли. Так что все вопросы к ним. Сыграл бы за сборную с командой из Медиалиги? Почему бы и нет? Если бы сказали сыграть, конечно, сыграл бы», – приводит слова Кругового Metaratings.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.