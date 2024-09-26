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Доннарумма вернулся к тренировкам в общей группе «ПСЖ» — RMC Sport

Доннарумма вернулся к тренировкам в общей группе «ПСЖ» — RMC Sport
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Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма вернулся к тренировкам в общей группе. Об этом сообщил RMC Sport.

Ранее из-за травмы Джанлуиджи Доннарумма пропустил два матча, что позволило российскому голкиперу Матвею Сафонову дебютировать за «Пари Сен-Жермен» сначала в Лиге чемпионов, а затем и в чемпионате Франции. Сафонов за две игры пропустил один мяч во встрече с «Реймсом» (1:1), выездной матч Лиги чемпионов с испанской «Жироной» (1:0) он провёл «на ноль».

В ближайшем матче чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» встретится с «Ренном» в пятницу, 27 сентября. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

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