Шикунов: зачем поднимать слова Пьянича о сборной России? Иногда и Карпин такого наговорит!

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о предстоящем переходе полузащитника Миралема Пьянича в столичный ЦСКА.

«У Пьянича смущает только возраст, но это топовый футболист, который в течение пары лет принесёт пользу ЦСКА. Армейский клуб здорово провернул сделку, ведь это серьёзный полузащитник. Не хотелось, чтобы с Пьяничем повторилась судьба Шюррле и Маркизио. Ведь всем хочется увидеть, какой он футболист. Пусть покажет себя, насколько он способен.

Зачем поднимать слова Пьянича о сборной России? Он приехал и приехал. Столько всего прошло за два года, ведь у нас мир меняется каждый день! Нельзя всё завязывать на этом, тем более привязывать к футболу. У нас Валерий Георгиевич Карпин иногда такого наговорит… Поэтому всё нормально.

Конечно, при переходе Пьянича в ЦСКА геополитическая ситуация меняется в лучшую сторону. Сейчас журналисты должны цепляться за каждого нового иностранца и развивать тему геополитики. Люди всё равно едут к нам из приличных чемпионатов и клубов. Чем больше таких людей к нам будет ехать, тем быстрее нас запустят в Европу. Мы же все хотим туда», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.