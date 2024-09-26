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Джикия, Соболев, Акинфеев и Магкеев помогают бойцам СВО

Джикия, Соболев, Акинфеев и Магкеев помогают бойцам СВО
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Спортивный пиар-агент Елена Болотова сообщила, что четыре российских футболиста удостоились благодарности добровольческого корпуса Министерства обороны РФ за оказание гуманитарной помощи бойцам СВО. Почётные благодарности получили Георгий Джикия, Александр Соболев, Игорь Акинфеев и Станислав Магкеев.

Напомним, этим летом Георгий Джикия перешёл в подмосковные «Химки», Александр Соболев перебрался из «Спартака» в петербургский «Зенит», а Станислав Магкеев покинул «Локомотив» и присоединился к клубу «Пари Нижний Новгород». Опытный голкипер Игорь Акинфеев продолжает свои выступления в составе московского ПФК ЦСКА.

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