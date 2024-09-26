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Семак назвал «Краснодар» претендентом на чемпионский титул в сезоне-2024/2025

Семак назвал «Краснодар» претендентом на чемпионский титул в сезоне-2024/2025
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался в преддверии матча 10-го тура РПЛ с «Краснодаром».

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Сергей Богданович, в чём сила нынешнего «Краснодара»? Сезон для него начался непросто, но перед субботним матчем у команды в чемпионате ноль поражений и шесть побед подряд.
— И в прошлом сезоне «Краснодар» смотрелся очень хорошо, команда добилась хорошего результата, и в этом году они играют достаточно уверенно — хороший баланс между атакой и обороной. В принципе, это один из претендентов на чемпионство в этом сезоне, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится в эту субботу, 28 сентября. Команды будут играть на стадионе «Краснодар». Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 19:30. Отметим, что «быки» отстают на два очка от сине-бело-голубых в турнирной таблице РПЛ после девяти туров.

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