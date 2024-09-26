Семак назвал «Краснодар» претендентом на чемпионский титул в сезоне-2024/2025

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался в преддверии матча 10-го тура РПЛ с «Краснодаром».

— Сергей Богданович, в чём сила нынешнего «Краснодара»? Сезон для него начался непросто, но перед субботним матчем у команды в чемпионате ноль поражений и шесть побед подряд.

— И в прошлом сезоне «Краснодар» смотрелся очень хорошо, команда добилась хорошего результата, и в этом году они играют достаточно уверенно — хороший баланс между атакой и обороной. В принципе, это один из претендентов на чемпионство в этом сезоне, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится в эту субботу, 28 сентября. Команды будут играть на стадионе «Краснодар». Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 19:30. Отметим, что «быки» отстают на два очка от сине-бело-голубых в турнирной таблице РПЛ после девяти туров.