Ньямси: попасть в сборную Франции практически нереально, у нас не смотрят РПЛ

Защитник московского «Локомотива» Жерзино Ньямси оценил перспективы своей международной карьеры.

«Попасть в основную сборную Франции практически нереально. У нас не смотрят чемпионат России. Если ты хочешь выступать за национальную команду, то должен постоянно играть в Лиге чемпионов, на самом высоком уровне. При этом у меня есть вариант со сборной Камеруна. Посмотрим.

Могу стать партнером по национальной команде динамовца Муми Нгамалё? Да. Кстати, он живет рядом со мной, общаемся с ним иногда», — приводит слова Ньямси «Российская газета».

Жерзино Ньямси выступает за «Локомотив» с начала 2024 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний французский защитник провёл девять матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. Также на его счету одна игра в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.