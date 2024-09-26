Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Карабах. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ньямси: попасть в сборную Франции практически нереально, у нас не смотрят РПЛ

Ньямси: попасть в сборную Франции практически нереально, у нас не смотрят РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник московского «Локомотива» Жерзино Ньямси оценил перспективы своей международной карьеры.

«Попасть в основную сборную Франции практически нереально. У нас не смотрят чемпионат России. Если ты хочешь выступать за национальную команду, то должен постоянно играть в Лиге чемпионов, на самом высоком уровне. При этом у меня есть вариант со сборной Камеруна. Посмотрим.

Могу стать партнером по национальной команде динамовца Муми Нгамалё? Да. Кстати, он живет рядом со мной, общаемся с ним иногда», — приводит слова Ньямси «Российская газета».

Жерзино Ньямси выступает за «Локомотив» с начала 2024 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний французский защитник провёл девять матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. Также на его счету одна игра в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

Материалы по теме
Защитник «Локомотива» Ньямси рассказал, кто ему помогает в России больше всех
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android