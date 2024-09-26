Шабаров: если бы Акинфееву было 27 лет, никто бы в сторону Торопа в ЦСКА сейчас не смотрел

Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Иван Шабаров высказался о притоке молодых футболистов в клубы РПЛ.

«Приток молодых в клубы РПЛ возможен только при смене поколений. Например, заканчивает Игорь Акинфеев, а ЦСКА уже смотрит, кто у них есть на замену, готовят, условно, Торопа, потому что возникла потребность. Если бы Акинфееву было 27 лет, никто бы туда и не смотрел. Заканчивает Березуцкий, появляется Дивеев, и теперь уже следующий молодой защитник у ЦСКА заиграет, когда Игорь будет заканчивать. Это жизнь. Сегодня мы говорили о Батракове. Но если бы в «Локомотиве» были Миранчуки, Крыховяк, не уверен, что у Алексея был бы шанс, каким бы хорошим он ни был. Лёха воспользовался своим шансом, а кто-то его упускает», — сказал Шабаров в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Олегом Лысенко.