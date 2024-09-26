Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Карабах. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фёдор Чалов потерял € 1 млн трансферной стоимости — Transfermarkt

Фёдор Чалов потерял € 1 млн трансферной стоимости — Transfermarkt
Комментарии

Трансферная стоимость нападающего греческого ПАОКа и сборной России Фёдора Чалова снизилась на € 1 млн. Об этом сообщил интернет-портал Transfermarkt.

После обновления рыночных стоимостей футболистов чемпионата Греции Transfermarkt оценивает Фёдор Чалова в € 10 млн.

26-летний Фёдор Чалов перебрался из московского ЦСКА в греческий ПАОК в прошедшее трансферное окно. В текущем сезоне чемпионата Греции нападающий провёл за ПАОК пять матчей, в которых забил один мяч. Также на его счету одна игра в Лиге чемпионов и три — в Лиге Европы. В еврокубках результативными действиями российский форвард не отметился.

Материалы по теме
РПЛ сохранила девятое место в Европе по стоимости составов после обновления Transfermarkt
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android