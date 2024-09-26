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Илья Абаев: «Зенит» после начала чемпионата сбавил

Илья Абаев: «Зенит» после начала чемпионата сбавил
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Бывший голкипер московского «Локомотива» Илья Абаев поделился ожиданиями от матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и санкт-петербургский «Зенит». Встреча состоится в субботу, 28 сентября. Начало игры — в 16:30 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, «Краснодар» после поражения в Суперкубке России от «Зенита» сделает поправки и изменения, поэтому в предстоящем матче у «быков» будет больше шансов на победу. Но и команды после начала чемпионата уже не те: «Зенит» немножко сбавил, а «Краснодар» прибавил», — сказал Абаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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