Илья Абаев: «Зенит» после начала чемпионата сбавил

Бывший голкипер московского «Локомотива» Илья Абаев поделился ожиданиями от матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и санкт-петербургский «Зенит». Встреча состоится в субботу, 28 сентября. Начало игры — в 16:30 по московскому времени.

«Думаю, «Краснодар» после поражения в Суперкубке России от «Зенита» сделает поправки и изменения, поэтому в предстоящем матче у «быков» будет больше шансов на победу. Но и команды после начала чемпионата уже не те: «Зенит» немножко сбавил, а «Краснодар» прибавил», — сказал Абаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.