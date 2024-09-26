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Георги Миланов: Пьянич — усиление для ЦСКА и большой игрок для РПЛ

Георги Миланов: Пьянич — усиление для ЦСКА и большой игрок для РПЛ
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Бывший футболист сборной Болгарии Георги Миланов высказался о готовящемся переходе боснийского хавбека Миралема Пьянича в ЦСКА.

«Это топ-футболист. Он играл за самую сильную команду ОАЭ. Там тоже очень высокий уровень, много сильных игроков выступает, не надо недооценивать. Так что Пьянич — усиление для ЦСКА и большой игрок для чемпионата России. Главное, чтобы он был в хорошей форме и не получал травмы», — приводит слова Миланова «РБ Спорт».

Миланову 32 года, он выступает за румынский клуб «Динамо» Бухарест. В ЦСКА болгарин играл в период с 2013 по 2018 год. В составе московской команды полузащитник дважды становился чемпионом России, а также выигрывал Суперкубок страны. 34-летний Миралем Пьянич известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В последнее время он защищал цвета «Шарджи» из ОАЭ. С 2008 года Пьянич выступал за сборную Боснии и Герцеговины. В мае Миралем объявил о завершении карьеры в национальной команде.

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