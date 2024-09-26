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КДК оштрафовал «Спартак» на 60 тыс. рублей за оскорбительные кричалки в адрес «Зенита»

КДК оштрафовал «Спартак» на 60 тыс. рублей за оскорбительные кричалки в адрес «Зенита»
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, что КДК оштрафовал московский «Спартак» на 60 тыс. рублей за оскорбительные кричалки в адрес «Зенита» и скандирование ненормативной лексики в матче 9-го тура РПЛ с «Динамо».

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 3'     1:1 Угальде – 7'     2:1 Барко – 23'     2:2 Тюкавин – 90+4'    
Удаления: нет / Маухуб – 74'

«Массовое оскорбление в адрес клуба «Зенит» и скандирование ненормативной лексики — штраф 60 тысяч рублей. В случае повторения ситуации будут более строгие санкции», — приводит слова Григорьянца ТАСС.

Напомним, матч между «Спартаком» и «Динамо» состоялся в минувшее воскресенье, 22 сентября. Встреча завершилась вничью со счётом 2:2.

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