КДК оштрафовал «Спартак» на 60 тыс. рублей за оскорбительные кричалки в адрес «Зенита»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, что КДК оштрафовал московский «Спартак» на 60 тыс. рублей за оскорбительные кричалки в адрес «Зенита» и скандирование ненормативной лексики в матче 9-го тура РПЛ с «Динамо».

«Массовое оскорбление в адрес клуба «Зенит» и скандирование ненормативной лексики — штраф 60 тысяч рублей. В случае повторения ситуации будут более строгие санкции», — приводит слова Григорьянца ТАСС.

Напомним, матч между «Спартаком» и «Динамо» состоялся в минувшее воскресенье, 22 сентября. Встреча завершилась вничью со счётом 2:2.