КДК оштрафовал «Спартак» на 60 тыс. рублей за оскорбительные кричалки в адрес «Зенита»
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, что КДК оштрафовал московский «Спартак» на 60 тыс. рублей за оскорбительные кричалки в адрес «Зенита» и скандирование ненормативной лексики в матче 9-го тура РПЛ с «Динамо».
МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 3' 1:1 Угальде – 7' 2:1 Барко – 23' 2:2 Тюкавин – 90+4'
Удаления: нет / Маухуб – 74'
«Массовое оскорбление в адрес клуба «Зенит» и скандирование ненормативной лексики — штраф 60 тысяч рублей. В случае повторения ситуации будут более строгие санкции», — приводит слова Григорьянца ТАСС.
Напомним, матч между «Спартаком» и «Динамо» состоялся в минувшее воскресенье, 22 сентября. Встреча завершилась вничью со счётом 2:2.
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