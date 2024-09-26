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КДК РФС оштрафовал «Зенит» за кричалки фанатов в адрес Соболева

КДК РФС оштрафовал «Зенит» за кричалки фанатов в адрес Соболева
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что петербургский «Зенит» оштрафован на 30 тыс. рублей за оскорбительные кричалки болельщиков в адрес нападающего Александра Соболева. Напомним, во время матча Кубка России с «Рубином» (2:0) фанаты оскорблял новичка команды.

«Перед началом матча была зажжена пиротехника, за это штраф 10 тыс. рублей. Также за неправомерные действия зрителей штраф 20 тыс. рублей. Весь матч болельщики скандировали оскорбления в адрес футболиста Соболева, за это штраф 30 тыс. рублей», — приводит слова Григорьянца ТАСС.

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