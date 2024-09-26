В ЦСКА подтвердили, что Пьянич успешно прошёл медосвидетельствование

Директор по коммуникациям московского ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что боснийский полузащитник Миралем Пьянич прошёл медосвидетельствование перед переходом в московский клуб.

«Миралем успешно прошёл медобследование. Совсем скоро контракт будет подписан и зарегистрирован. Вижу, что все болельщики и сотрудники клуба воодушевлены приходом мировой звезды. Очевидно, что в нашей лиге много ярких игроков, но если говорить о масштабе и статусе спортсмена, то здесь, конечно, к Пьяничу будет приковано особое внимание, в том числе далеко за пределами России. И своим приходом к нам Пьянич показывает положительный жест всему миру. Миралем приехал играть в Россию, играть за ЦСКА, и это большое дело, и оно важнее любых слов», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Пьянич подпишет с ЦСКА контракт до лета 2025 года с опцией продления ещё на сезон. Зарплата опытного полузащитника составит € 1 млн в год.